24 ARRESTI. Sgominata banda di narcotrafficanti

CASERTA – Vasta operazione antidroga della Guardia di finanza tra Roma e Napoli. Oltre 150 militari – si spiega in una nota – stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 24 membri di un’organizzazione di narcotrafficanti operante tra Campania e Lazio. Nei confronti dei principali indagati è in corso, tra le province di Napoli e Caserta, anche il sequestro di società, immobili, veicoli e rapporti finanziari, per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro.