25enne muore nel sonno, lo trova la nonna: fissati i funerali

MACERATA CAMPANIA – I funerali di Fabrizio Adinolfi si terranno alle 11 di domani, giovedì 5 dicembre, al duomo di Caserta.

Il 25enne lascia la madre Anila, il nonno Fabrizio, il fratello Alex, i nonni, i cugini e tutti gli altri parenti e amici.

Il dramma si è consumato in un’abitazione di via Salerno a Macerata Campania.

Il 25enne è stato trovato privo di vita, dalla nonna, nel suo letto.

Il giovane, paziente cardiopatico che con cadenza mensile si sottoponeva ai dovuti controlli di routine, in queste ultime ore si era sentito poco bene. Quando la nonna si è recata nella sua stanza per verificare le sue condizioni lo ha trovato morto. Scattata la richiesta di soccorso sul posto è accorsa un’ambulanza rianimativa ma l’equipe medica non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Dodici anni fa aveva perso il papà con un arresto cardiocircolatorio.