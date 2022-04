27 stecche di hashish e slot ‘illegali’, in manette commerciante 33enne

CASAL DI PRINCIPE – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un trentatreenne di Casal di Principe per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Agenti del commissariato di Aversa e del Posto Fisso di Polizia di Casapesenna hanno controllato l’abitazione dell’uomo trovando 27 ”stecche” di hashish, per un totale di circa 30 grammi, strumenti di precisione per il taglio e il peso delle dosi , e una somma di denaro riconducibile all’attività di spaccio. Gli agenti hanno esteso l’attività di controllo anche all’esercizio commerciale del trentatreenne, dove erano presenti quattro slot machine non collegate alla rete che sono state sottoposte a sequestro penale in quanto abusivo. Per quest’ultimo reato è stato denunciato, oltre al proprietario, anche un socio dell’attività.