AVERSA – Quattro locali di via Seggio sono stati controllati dagli agenti dalla polizia municipale e per tre è scattata la chiusura per 30 giorni, mentre per la quarta, di 5 giorni. I provvedimenti sono arrivati per aver tenuto la musica accesa oltre l’orario consentito, per il mancato rispetto dell’obbligo di chiusura e per aver occupato abusivamente il suolo comunale.

I proprietari potranno far valere le proprie ragioni tramite ricorso.