TRAGEDIA SUL LAVORO. 33enne DI MADDALONI muore folgorato

È successo nel primo pomeriggio di oggi in un cantiere edile. L’uomo era alla guida di un’autopompa per la gettata del cemento

MADDALONI/CANCELLO ARNONE- Questo pomeriggio, verso le ore 14:30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Mondragone, è intervenuta in via ” Fiume Morto” nel comune di Cancello Arnone, per soccorrere un giovane operaio di 33 anni, residente a Maddaloni, rimasto vittima di un incidente mentre era al lavoro in un cantiere edile alla guida di un’autopompa per la gettata del cemento.

Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato il ragazzo che era rimasto folgorato mentre faceva manovra per posizionare il braccio dell’autopompa. Pertanto si provvedeva a soccorrere il ragazzo con il personale del 118, accorso sul posto con un’autoambulanza, che non poteva fare altro che constatarne il decesso.