35 comuni casertani COVID FREE. Brusca frenata del virus. LEGGI LA TABELLA ASL

CASERTA – Sono 35 i comuni della provincia di Caserta ‘Covid free’, mentre in tutti gli altri la media è di una decina di positivi, tranne le più grandi Caserta, Marcianise, Aversa e Maddaloni (che non superano i 100). Nelle ultime settimane il virus, in un territorio che ha sofferto più di altri l’avvento della pandemia (1.259 i deceduti), ha subito una brusca frenata, complice anche una campagna vaccinale che viaggia spedita. Dal 7 giugno ad oggi sono appena 127 i nuovi positivi, numeri che non si registravano dalla scorsa estate. Sono 1.152 invece i guariti, con i positivi attuali che non superano le 800 unità.

Nel frattempo oggi sono stati ufficializzati 19 nuovi casi in 24 ore su 597 tamponi processati, con un tasso di positività al 3,8%. 52 le persone guarite e nessun decesso. Gli attuali positivi sono 805.

Qui sotto la tabella asl con tutti i comuni.