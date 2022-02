35enne sorpreso a spacciare: tenta la fuga. Bloccato e arrestato

MACERATA CAMPANIA – Sorpreso a spacciare in strada tenta la fuga: fermato e arrestato dalla polizia. É accaduto ieri sera in via Gramsci a Macerata Campania dove un 35enne di Trentola Ducenta, è stato sorpreso nella cessione di stupefacente dagli agenti della squadra investigativa del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere e della Squadra Mobile di Caserta.

Il 35enne A.V., alla vista degli agenti, alla guida della sua vettura ha tentato la fuga. Bloccato è stato trovato in possesso di cocaina per un peso complessivo di 16,8 grammi già suddivisa in dosi oltre che di 40 euro, ritenuti frutto dell’attività illecita di spaccio.