42ENNE ARRESTATO. Ricercato per furti e rapina a MADDALONI e non solo

MADDALONI – Nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Roma un uomo, identificato per D.D., 42enne serbo, e lo hanno arrestato poiché destinatario di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione, emesso il 21 novembre scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Ufficio Esecuzioni Penali.

L’uomo deve espiare la pena residua di un anno, un mese e 24 giorni di reclusione per i reati di lesioni personali, violenza privata, detenzione abusiva di armi, furto aggravato, tentato furto aggravato e rapina, commessi

a San Ferdinando di Puglia (BAT),Villapiana, San Demetrio Corone (CS) e Montefalcione (AV) nel 2017.