S.MARIA C.V. Aggredito con un pugno e ferito ad un braccio. 43enne soccorso in ospedale

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un uomo di 43 anni, Gennaro S. è rimasto ferito lievemente nella serata di ieri, al termine di una colluttazione. Secondo il suo racconto, è stato aggredito in via Porta di Giove da un malintenzionato. L’aggressore lo avrebbe colpito prima alla testa con un pugno e poi con un oggetto contudente al braccio. Il 43enne, sanguinante, è stato soccorso nell’ospedale Melorio. Le ferite riportate non sono gravi: ha rimediato alcuni giorni di prognosi. Sul caso indagano i carabinieri.