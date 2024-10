43enne napoletano prova a fregare nonnina 93enne casertana, ma…

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CARINOLA – Ha ricevuto una telefonata con cui l’interlocutore l’avvisava che un suo familiare era stato coinvolto in un grave incidente stradale e pertanto, per far fronte alle spese legali, avrebbe dovuto preparare un’ingente somma di denaro o anche oggetti in oro da consegnare ad un sedicente “assistente” che stava raggiungendo la sua abitazione per il ritiro.

L’anziana donna (una 93nenne di Carinola) non è cascata nella trappola e ha chiamato i carabinieri della locale Stazione che, immediatamente giunti presso l’abitazione della “nonnina” hanno atteso che giungesse il “corriere” a ritirare il denaro e i gioielli.

Nel mentre i militari dell’Arma erano in sua compagnia, alla 93enne sono giunte numerose telefonate con cui l’interlocutore, dalla voce maschile, ribadiva di preparare il denaro e gli oggetti in oro perché a breve sarebbe giunto, con una Fiat Panda grigia, un suo collaboratore per il ritiro.

E così è stato. Dopo poco, presso l’abitazione dell’anziana donna è giunto, con una Fiat Panda grigia, un 43enne di Casalnuovo (NA) che immediatamente è stato bloccato dai carabinieri.

A seguito di perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di due telefoni cellulari. Il 43enne, con precedenti per truffa, è stato denunciato in stato di libertà.