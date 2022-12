47enne dà fuoco alla casa per uccidersi

REGIONALE – Ha dato fuoco alla sua casa per togliersi la vita. E’ morto cosi, ieri sera a Mugnano di NAPOLI, un 47enne.

Sono stati i carabinieri ad intervenire in via Puccini 18: le fiamme hanno distrutto l’intera abitazione e coinvolto in parte

anche quella del piano superiore. Una palazzina a due piani interamente di proprietà dell’uomo. Il 47enne molto

probabilmente è morto per il fumo inalato.