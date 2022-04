48 IL MORTO CHE PARLA. Casal di Principe: la madre nella bara, ma per la figlia è viva. Corrono il 118 e i carabinieri e…

CASAL DI PRINCIPE – È una vecchia storia: da fatti tristi sortiscono spesso fatti esilaranti o che, quanto meno, strappano un sorriso a chi ne viene a conoscenza. E qui i canoni sono rispettati, a partire da quello classicissimo dei numeri al lotto e dentro a questo quello a sua volta del classico d 48 morto che parla. È successo che al cimitero di Casal di Principe l’umanissima e drammatica vicenda di una figlia che non voleva rassegnarsi alla morte della madre, abbia causato un vero e proprio trambusto. La donna ha allertato, questa mattina, i sanitari del 118 per un presunto malore della madre. Quando questi si sono portati sul posto hanno trovato la donna deceduta e già nella bara (ancora aperta) da ben 36 ore. La figlia invece continuava a sostenere il contrario bensì che la madre fosse in coma e non deceduta. I parenti, neanche loro convinti di quanto certificato dai sanitari anche con un elettrocardiogramma piatto, hanno discusso animatamente con l’equipaggio medico. Sul posto i carabinieri della locale stazione per riportare la calma.