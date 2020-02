800 mila euro di fatture false, noto imprenditore del legno assolto dall’accusa

SAN MARCELLINO (t.p.) – Dichiarato assolto dall’accusa di emissione di fatture false e disposto il dissequestro dei beni. E’ stato questo il verdetto del giudice monocratico del tribunale di Aversa-Napoli Nord per Francesco Fusco, legale rappresentante della società Primex, società di legname di San Marcellino. L’accusa era di aver emesso fatture per circa 800 mila euro con la complicità di un’altra società con sede a Quarto, ma, come richiesto dal suo difensore, l’avvocato Enzo Di Vaio, Fusco è stato completamente assolto perché estraneo ai fatti.