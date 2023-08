900 bambini rimarranno senza pediatra di base dal 15 agosto

BELLONA/VITULAZIO – 900 bambini rimarranno senza pediatra di base a partire dalla settimana prossima.

L’annuncio che la dottoressa Laura Iavarazzo ha fatto con il seguente avviso, affisso alla porta del suo studio medico, ha letteralmente lasciato di stucco le famiglie dei 900 bambini di Bellona e Vitulazio che dal 15 agosto rimarranno, di fatto, senza pediatra:

La notizia ha suscitato un’ondata di preoccupazione, alla quale il sindaco di Vitulazio Antonio Scialdone ha risposto in questo modo:

In ordine al mancato rinnovo da parte dell’ASL del Pediatra di Base, che a partire da 15 di Agosto p.v. non sarà più presente a Vitulazio cosi come comunicato dalla Dott.ssa Ivarazzo Laura, ieri mattina ho avuto un incontro con il Direttore Generale dell’ASL Dott. Amedeo Blasotti cui ho esposto la problematica e ho invitato pertanto lo stesso a nominare da subito un nuovo pediatra.

Io stimatissimo Direttore Generale ha assunto l’impegno a risolvere la questione.

I bambini di Vitulazio non rimarranno senza Pediatra.