Caserta. Pfizer weekend sold out in 30 minuti

CASERTA – Sono stati occupati in 30 minuti gli 8.000 slot messi a disposizione dall’Asl di Caserta per il Pfizer weekend, inizialmente previsto per gli over 60, ma poi allargato anche agli over 40. La piattaforma, aperta questa mattina alle ore 10:00, è stata presa d’assalto, con il sistema in tilt per molti utenti. L’iniziativa prevede la somministrazione di dosi di Pfizer in tutti gli hub del Casertano dalle 7.00 alle 23.30 di sabato 22 maggio e domenica 23. Si è concluso ieri anche il Moderna day, con 3.900 vaccinazioni (sulle 5.000 a disposizione) agli over 65.