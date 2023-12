A Cerreto Sannita si rinnova l’incanto del Presepe Vivente

Appuntamento il 26 dicembre alle ore 18 nella Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo

CERRETO SANNITA – Il 26 di dicembre alle ore 18:00 si ripeterà, per il secondo anno, nella chiesa monumentale di San Martino Vescovo in Cerreto Sannita, la rappresentazione scenica della nascita di Gesù. Questa manifestazione è nata circa 10 anni fa, grazie alla religiosità, all’impegno costante, ala passione, all’entusiasmo di un nutrito gruppo di abitanti della contrada Sant’Anna e alla collaborazione di altri cittadini cerretesi e laurentini. Anni addietro il presepio si snodava lungo la strada che dalla contrada Sant’Anna conduce al paese. Il percorso era ricco, non solo, di quadri scenici religiosi come la grotta di Betlemme, il censimento di Erode, la condanna di Pilato, l’arrivo dei Re Magi, ma anche di molti figuranti in costume: centurioni Romani, pastori, viandanti, osti, operai di panna lana e di botteghe artigianali per sottolineare e testimoniare la laboriosità e la cultura cerretese ricca di antichi mestieri, oggi, quasi tutti dimenticati. Tutto il paese ed anche molti abitanti dei paesi vicini hanno partecipato con religiosità ed emozione a questa manifestazione. Anche quest’anno Cerreto la chiesa di San Martino Vescovo attireranno tutti coloro che vorranno rivivere questa tradizione natalizia in un atmosfera di religiosità, di magia, di emozioni e preghiera.