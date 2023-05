Vigili del fuoco al lavoro dalle 13 di oggi.

PIEDIMONTE MATESE/ALIFE. Una densa nube di fumo, intorno alle 13 di oggi, su è alzata da un capannone posto tra i Comuni di Alife e Piedimonte Matese. Un rogo si è sviluppato in un capannone in cui sono stipati pneumatici e sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco. Sembra, fortunatamente, che non ci siano feriti.