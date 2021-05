A MONDRAGONE tappa campana del “Fiuggi Music Sound”: alla ricerca di un nuovo talento

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Un’altra bella notizia uscita fuori dal cilindro rivierasco.

Presso la “Music Factor School”, di Via Padule 9, del Maestro Patalano Pasquale, si terrà il 23 maggio 2021 a partire dalle ore 16.00, una delle tappe del concorso Premio “Fiuggi Sound”, referente ufficiale Emma Malinconico, Direttore artistico Maestro Carlo Morelli, presenziata da una grande giuria. La kermesse è stata organizzata dalle produzioni Anteros srl e A.s.d. Ninfa A.p.s. Le selezioni, partite da tempo in diverse regioni, avverranno anche in una delle tappe campane che ha come protagonista Mondragone.

Le semifinali del concorso si terranno nella città di Fiuggi che vanterà la presenza di ospiti d’eccezione appartenenti al mondo della musica: il maestro Leonardo De Amicis, Fabrizio Palma, Giuseppe Anastasi, Claudio Guerrini di RDS, quest’ultima, partner del premio. Le iscrizioni sono aperte per professionisti e dilettanti compresi nella fascia di età dai 5 ai 45 anni, suddivisi in tre categorie: Baby dai 5 ai 10 anni, junior dagli 11 ai 15 anni e Nuove Proposte dai 16 ai 45 anni. Si può partecipare presentandosi con una cover o un brano inedito, accompagnati da una base o da uno strumento musicale. Per lo svolgimento della tappa, saranno adottate tutte le misure nel rispetto delle norme anti Covid.