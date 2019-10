A piedi sulla corsia di sorpasso della Statale, salvato dalla polizia

VILLA LITERNO (red.cro.) – Nella giornata di ieri, Personale del Commissariato di Aversa, diretto dal Primo Dirigente Dott. Vincenzo Gallozzi, ha portato in salvo una persona in evidente stato confusionale che si trovava sulla SS 7BIS “Nola-Villa Literno” direzione Nola, addirittura in corsia di sorpasso.

In particolare, giusta segnalazione da parte dei cittadini, la Volante del Commissariato alle ore 14:00 si portava con urgenza sul luogo indicato ed ivi giunto, notava l’uomo che mostrava fin da subito chiari segni di disorientamento

Si procedeva quindi al suo fermo e alla messa in sicurezza, non prima di aver fatto rallentare i veicoli che procedevano nello stesso senso di marcia.

Dai successivi accertamenti, identificato l’uomo per D.D.L. classe 78, si apprendeva che ne era stato denunciato l’allontanamento, da parte del suo Amministratore di sostegno, dalla struttura “Cooperativa Agropoli” di San Cipriano d’Aversa che lo accoglie e gli presta le necessarie cure.