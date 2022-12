Abusi edilizi, market chiuso da un’ordinanza

ROCCAMONFINA – L’amministrazione comunale ha chiuso il supermercato Vi.Em., di via Napoli, a Roccamonfina ma ha concesso 30 giorni di tempo per sospendere l’attività. Il responsabile del servizio tecnico Pasquale Sarao infatti ha firmato l’ordinanza che ingiunge al legale rappresentante la chiusura dell’attività e la sospensione delle Segnalazioni certificate di inizio attività. L’efficacia dell’ordinanza scatta dopo 30 giorni per la deperibilità degli alimenti custoditi. Nello scorso mese di novembre è stata emanata una ordinanza di demolizione di opere abusive con ripristino dello stato dei luoghi.