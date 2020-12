Abuse sessualmente di due bimbe di 7 e 8 anni, condannata guardia giurata

ALIFE (red.cro.) – La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la condanna, mitigandola con uno sconto di pena di 18 mesi, per una guardia giurata di Alife, M.G., per abusi sessuali ai danni di due bambini di 7 e 8 anni, figlie della compagna dell’uomo. Secondo quanto raccontato dalle piccole, gli abusi sessuali sarebbero avvenuti quando l’uomo si trovava da solo con le due piccole, approfittando della fiducia della mamma che gliele affidava quando non c’era. La guardia giurata era stata condannata a 10 anni di carcere.