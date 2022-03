CAIANELLO – Un noto professionista dell’alto Casertano è stato stato arrestato dai carabinieri nei giorni scorsi, tramite un ordine di esecuzione della pena per abusi sessuali su una minorenne. L’uomo era stato condannato sia in primo grado dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sia in secondo grado dalla Corte di Appello di Napoli. La Cassazione ha confermato il verdetto, facendo scattare l’arresto dell’uomo residente a Caianello. Dovrà scontare 4 anni e 2 mesi di reclusione.