VALLE DI MADDALONI – I carabinieri di Valle di Maddaloni hanno dato esecuzione ad un definitivo di pena nei confronti di un 73enne, condannato a 4 anni di carcere per aver violentato la nipotina.

L’uomo fu arrestato nel marzo del 2014, sorpreso in procinto di consumare un atto sessuale con la nipote che allora aveva 16 anni con un problema di ritardo mentale. Qualcuno lo aveva visto avviarsi in auto con la ragazza in in zona collina di San Michele, Valle di Maddaloni.