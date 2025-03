ABUSIVO E SEQUESTRATO maxi negozio di elettrodomestici per la casa nel casertano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

PARETE – A Parete, i Carabinieri del reparto Forestale hanno scoperto e sequestrato un’area di 200 metri quadri utilizzata per la rivendita e riparazione di elettrodomestici, completamente priva di autorizzazioni.

Nel capannone, i militari hanno rinvenuto elettrodomestici di ogni tipo, pronti per la vendita. È emerso che l’attività gestiva in maniera illegale anche i rifiuti speciali, alcuni dei quali pericolosi. Per questo, è stato disposto il sequestro dell’area e dei beni presenti.