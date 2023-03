Accende il barbecue e scoppia la bombola: paura per una massaia

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco proveniente dal Comando Provinciale di Caserta

MACERATA CAMPANIA – Grande spavento questa mattina nel centro storico di Macerata Campania. Una bombola di gas è esplosa all’interno del cortile di un’abitazione del secondo vico di via Umberto I.

Nell’esplosione è stata coinvolta una massaia impegnata nel barbecue per l’appunto alimentato dalla bombola. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta. Fortunatamente nessuna conseguenza grave, se non un grande spavento, per la massaia