CASERTA Accoltellato in piazza Dante: individuato e denunciato l’aggressore minorenne

Gli uomini della squadra mobile di Caserta sembrano escludere che il ferimento sia scaturito in seguito ad una rissa: la lite tra i due sarebbe nata per motivi personali e poi sfociata nel sangue

CASERTA E’ stato grazie alle telecamere di videosorveglianza che gli agenti della squadra mobile di Caserta sono riusciti ad individuare il giovane che giovedì sera ha ferito, in pieno centro città, un 19enne tunisino. L’aggressore, anche lui straniero, è già stato denunciato al Tribunale per i minorenni di Napoli per lesioni personali gravi. Il tutto è accaduto intorno alle 22.30 di giovedì: il minore, dopo una lite già iniziata nei pressi della Flora, giunto in piazza Dante, ha estratto un coltello e ferito al volto e al collo il 19enne. Pare che gli uomini della Mobile abbiano escluso che si sia pouto trattare di una rissa: l’aggressione sarebbe nata da un diverbio tra i due.