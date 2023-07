Accusata di furto dalle famiglie in cui prestava servizio, collaboratrice domestica finisce in galera

Il suo legale si è detto pronto a presentare ricorso.

ALIFE. E’ stata condannata a poco meno di tre anni di reclusione perché accusata, da almeno tre famiglie di Alife, Piedimonte Matese e San Potito Sannitico, nelle quali ha prestato servizio come domestica, di furto. Antonietta De Vizio stamattina è stata prelevata dai carabinieri della locale stazione che hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Il fatto ha scosso, non poco, l’intera comunità, che ben conosce la donna. I più. infatti, la ritengono innocente. Non così. però il per il giudice che ha emesso la sentenza di condanna. Il legale di Antonietta De Vizio, Alberto Martucci, si è detto pronto a presentare ricorso.