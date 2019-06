Accusato da condomini morosi di aver intascato le quote: assolto noto amministratore di condominio

SAN CIPRIANO D’AVERSA (t.p.) – Si tratta di Rinaldo Diana di San Cipriano, di professione amministratore di condominio a Castel Volturno.

Diana era stato rinviato a giudizio, dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per di appropriazione indebita aggravata. Secondo la procura della Repubblica, avrebbe intascato quote condominiali per circa centomila euro.

In realtà, nel corso dell’istruttoria dibattimentale è emerso che a sporgere querela erano stati proprio i condomini morosi. Durante il dibattimento è emerso al riguardo che un condomino, risultante persona offesa, aveva disconosciuto la propria firma sotto il documento di querela.

Il difensore di Rinaldo Diana, l’avvocato Domenico Della Gatta, è riuscito a dimostrare, consegnando agli atti del processo tutti i documenti che i conti condominiali erano perfettamente a posto ed erano stati ratificati dai condomini durante l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio.

L’amministratore, quindi, è stato assolto per non aver commesso il fatto.