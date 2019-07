CANCELLO ARNONE – (TP) Noto imprenditore del settore caseario è stato assolto dall’accusa di frode di commercio. Antonio Di Benedetto, difeso dall’avvocato Nando Letizia, come ha sempre sostenuto ‘la sua mozzarella non era stato oggetto di lavorazione illegale con latte di vaccino oltre a quello di bufala‘. Alcuni quantitativi di mozzarella vennero sequestrati dai Nas di Parma, in un punto vendita di Di Benedetto a Milano.