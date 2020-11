Denunciato per maltrattamenti in famiglia dal padre. In manette 30enne 12 Novembre 2020 - 20:53

PIEDIMONTE MATESE – Accusato di maltrattamenti in famiglia, Andrea Gaudio, giovane residente a Piedimonte Matese è stato arrestato nella giornata di ieri dai carabinieri della locale stazione. Le indagini sono scattate dopo le denunce presentate dal papà, vittima del 30enne. Dopo le formalità di rito è stato trasferito presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni, Gaudio potrebbe essere sottoposto all’interrogatorio di garanzia.