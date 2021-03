Accusato di sequestro di coppia, scarcerato uomo di CASTEL VOLTURNO

CASTEL VOLTURNO (G.V.) – Il Tribunale del Riesame ha scarcerato Antonio Tornincasa, originario di Arzano ma residente a Castel Volturno. L’uomo, difeso dall’avvocato Nando Letizia, secondo le accuse avrebbe partecipato al sequestro della coppia Oliva – Basco a scopo estorsivo. Insieme ad altre persone avrebbe legato una corda al collo alla coppia per ottenere la restituzione di una somma di denaro, per un debito di droga. L’accusa per Tornincasa era di intralcio alla giustizia.

Il Tribunale del Riesame ha annullato la misura che lo aveva portato in carcere per mancanza di gravi indizi.