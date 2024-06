Accusato di violenza sessuale sul fratello disabile, assolto e scarcerato

Finisce l’incubo per un 36enne.

VITULAZIO. Era finito sotto processo per una presunta violenza sessuale ed una presunta tentata violenza nei confronti del fratello di 27 anni, affetto da ritardo mentale. Ieri per G.M., 36 anni di Vitulazio, è finito l’incubo giudiziario. La prima sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Giovanni Caparco, a latere Francesco Maione e Patrizia Iorio, ha, infatti, assolto il 36enne difeso dagli avvocati Gianluca Giordano e Giovanni Plomitallo perché il fatto non sussiste.

Stando all’impianto accusatorio della Procura di Santa Maria Capua Vetere, i due episodi si sarebbero verificati tra la primavera e l’estate del 2023. Il primo ad aprile: il 36enne avrebbe aggredito il fratello, mentre questi ancora dormiva nel proprio letto, costringendolo a subire un rapporto orale. Il secondo episodio sempre contestato dalla Procura sammaritana, nel luglio del 2023, quando il 36enne avrebbe tentato di avere un rapporto anale.

Dopo la sentenza assolutoria, l’imputato è stato scarcerato (ha scontato ben undici mesi nel carcere Uccella).