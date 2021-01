Acquistano l’auto col finanziamento intestato ad un estraneo. Denunciati per truffa

REGIONALE/CASERTA – I Carabinieri della Stazione di Cervinara, in provincia di Avellino, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria due persone ritenute responsabili di truffa.

L’attività d’indagine svolta dai militari dell’Arma ha smascherato l’attività truffaldina di un 35enne della provincia di Benevento ed un 50enne della provincia di Caserta i quali, al fine di ottenere un finanziamento di circa 15mila euro per l’acquisto di un’autovettura, stipulavano un finanziamento a nome di un malcapitato. Quest’ultimo, vedendosi arrivare presso la propria abitazione della documentazione finanziaria relativa al finanziamento da lui mai richiesto, sporgeva quindi denuncia ai Carabinieri.

Grazie agli accertamenti effettuati, i Carabinieri di Cervinara sono riusciti a riscostruire la dinamica dei fatti e ad identificare i presunti responsabili.

Il quadro indiziario così ricostruito dagli uomini dell’Arma ha consentito che a carico dei due scattasse la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Sono in corso accertamenti finalizzati anche a stabilire le modalità con le quali i due denunciati sono venuti in possesso dei documenti della vittima, utilizzati per la stipula del finanziamento.