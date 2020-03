AVERSA (red.cro.) – Gli uomini della polizia locale di Aversa da oggi hanno controllato tutti i locali dove erano in programma eventi per la Festa della donna trovandone uno che, in barba alle disposizione nazionali, aveva all’interno un evento con centinaia di persone ed anche alcuni cantanti neomelodici, in spregio di tutte le indicazioni sulle distanze di sicurezza per evitare il contagio da coronavirus. Per il locale è scattata l’inevitabile chiusura.