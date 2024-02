Addio a padre Franco, sacerdote stimato e amato dai suoi fedeli

Aveva 90 anni.

SANTA MARIA CAPUA VETERE. E’ venuto a mancare padre Franco Amico, sacerdote stimato e amato da tutti i suoi fedeli. Padre Franco aveva 90 anni ed era originario di S. Maria Capua Vetere. Padre Franco da anni era al santuario di Leporano, ubicato su di una piccola altura del Monte Grande, propaggine del Monte Maggiore, nel piccolo borgo medievale di Leporano, frazione del Comune di Camigliano.

Il cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso anche su facebook: “Siete stato per me un faro luminoso nella mia vita “burrascosa” – scrive un fedele – .Sicuramente Teresa Musco con la Mamma Celeste è venuta a prendervi per condurvi alla Visione piena di Dio. Continuate a pregare per me e grazie per tutto il bene che mi avete voluto”.