VILLA LITERNO (Lidia e Christian de Angelis) Addio al Preside ed ex sindaco Nicola Tavoletta. Comunità in lutto per la morte del preside ed ex sindaco Nicola Tavoletta, appassionato docente e uomo di cultura, era stato a lungo dirigente scolastico ed ex amministratore comunale. Preside, docente e uomo di cultura, per diversi anni impegnato anche come politico. Tavoletta è stato questo e tanto altro per il territorio che oggi piange la sua scomparsa. Il dirigente scolastico è morto lasciando nel dolore la moglie Giuseppina e la figlia Linda. In tantissimi hanno conosciuto e stimato Tavoletta per il suo impegno a favore della scuola, l’attenzione ai valori della formazione, della didattica e della cultura. Migliaia gli alunni cresciuti durante il periodo della sua dirigenza scolastica, durata oltre vent’anni. L’uomo era più in generale apprezzato per il suo legame alla comunità che ha servito a lungo e su più fronti. Pittore, attore, grande Preside, onesto Sindaco. Questo il cordoglio della comunità “La indicibile costernazione pervade non solo me ma l’intera comunità liternese che perde una cara persona, un amico, una mente brillante, perde il professore Nicola Tavoletta, colto e preparato, prima docente, poi dirigente scolastico e sindaco della nostra cittadina. Alla Tua amata famiglia, il nostro e mio pensiero di profondo cordoglio. Ora che Ti trovi al cospetto dell’Altissimo rivolgi una preghiera per la Tua comunità e, ritrovando i tuoi cari defunti concittadini, Ti chiedo di abbracciare per me mio padre che tanta stima nutriva verso la Tua persona. Riposa in pace professò!”