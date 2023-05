Addio all’ex sindaco, lutto cittadino e cordoglio dell’amministrazione

Domani mattina alle 11 i funerali.

CAIAZZO. Cordoglio per la morte di Tommaso Sgueglia, 66 anni, medico, funzionario presso l’ospedale di CASERTA, ex sindaco e assessore alla Cultura del Comune di Caiazzo.

Quattro anni fa ha fondato l’Associazione Monte Carmignano per l’Europa ed il relativo premio di Storia per far conoscere la strage di Caiazzo compiuta dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Un impegno per tenere viva la Memoria che ha caratterizzato l’attività e tutta la vita di Sgueglia, infaticabile organizzatore di eventi e iniziative.

È stato insignito con la medaglia all’ordine al merito dalla Repubblica Federale tedesca per aver lavorato nell’ottica della riconciliazione dei popoli. Nell’ultimo periodo ha sostenuto la rete dei comuni campani per il ricordo delle stragi naziste. In questa ottica, il ricordo di Sgueglia dell’ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling, affidato ai social. “Piangiamo l’amico Tommaso Sgueglia – scrive su Twitter – instancabile lavoratore per la Memoria, è riuscito a trasformare il ricordo dell’orrore in amicizia. Per il suo impegno per il gemellaggio tra Caiazzo e Ochtendung ricevette l’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania”.

I funerali si terranno domani alle 11 a Caiazzo, dove è stato proclamato il lutto cittadino.