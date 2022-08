CAPUA – E’ morto Emanuele Giacoia, giornalista calabrese. Aveva 93 anni. Il suo nome è legato al carnevale di Capua. Giacoia infatti ha vissuto proprio nella città di Fieramosca in età giovanile poi il trasferimento a Cosenza e l’avvio della carriera giornalistica che lo ha portato al Tgr Calabria. Fu anche insignito, nel 2020, del premio Sant’Agata per il contributo al Carnevale, ricordato come storico speaker della manifestazione.