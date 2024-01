ADDIO ANTONIO. Giovane Carabiniere si spegne a 31 anni

Una intera comunità in lutto

SAN FELICE A CANCELLO – Se n’è andato, alla giovanissima età di 31 anni, Antonio Picozzi. Era un carabiniere, come suo padre, e risiedeva in via Monti. Si è spento ieri sera, sabato, dopo aver a lungo lottato contro un brutto male.

Lascia i genitori Elisa e Bernardo, i fratelli Michele e Giusy, la fidanzata Rossella, la nipotina Elisabetta, la nonna Antonietta, gli zii, i cugini e gli altri parenti.

I funerali si terranno domani, lunedì, alle ore 15, nella parrocchia San Felice Martire.