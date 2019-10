ADDIO Carlo Croccolo. Oggi la camera ardente nella sala consiliare del Comune di CASTEL VOLTURNO

CASTEL VOLTURNO – “Se n’e’ andato un pezzo importante del Cinema e del Teatro. Se n’e’ andato un compagno di vita tenero e amoroso. Se n’e’ andato, determinato e consapevole cosi’ come e’ vissuto. A noi tutti resta il dovere e la responsabilita’ di perpetuarne il ricordo e conservarne il sorriso“. Cosi’ Daniela Cenciotti, la moglie di Carlo Croccolo. Oggi, dalle 15,30 nella sala consiliare del Comune di Castel Volturno, dove risiedeva, la camera ardente in onore dell’artista.

Da trent’anni Carlo Croccolo aveva scelto il litorale casertano come suo buen ritiro; quella che negli anni ’80 una era la localita’ balneare preferita dei napoletani, poi abbandonata in seguito al terremoto e a un progressivo degrado, era per Croccolo la sua dimensione di vita, che condivideva con la moglie.

“Una bella donna maltrattata” amava dire il grande attore di Castel Volturno, che poi lo ha onorato con la consegna delle chiavi della citta’ nel 2017, in occasione dei 90 anni dell’attore. Croccolo ha cambiato due abitazioni, ma ha sempre vissuto in zona Pinetamare.