ADDIO CORRADO. 50enne muore improvvisamente

AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) Oggi la camera ardente per Corrado Radu Gherasim, 50enne morto improvvisamente il 2 giugno scorso. Il gigante buono era nato in Moldova era laureato in fisica presso Università A.Russo Balti, una volta giunto in Italia, ad Aversa si è arrangiato con vari lavoretti, per poi lavorare definitivamente come bigliettaio e operatore presso il Teatro Cimarosa. L’uomo era molto conosciuto e benvoluto da tutti, lascia il figlio Oleg, la sorella Stela e la madre Maia, oltre i tanti amici e conoscenti addolorati per la sua improvvisa dipartita, causata da un arresto cardiocircolatorio, mentre si trovava a casa, e nonostante i soccorsi per lui non vi è stato nulla da fare. Dopo la funzione ad Aversa la salma sarà trasferita in Moldova.