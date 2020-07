ADDIO DINO. Muore 52enne. Lascia tre figli

FRIGNANO – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto in città, si è spento Tommaso Garofalo, detto Dino a soli 52 anni. L’uomo viveva con la famiglia a Napoli per motivi di lavoro, era di Frignano, sposato con Rita Grimaldi e padre amorevole di Giuseppe e delle piccole Sofia e Ludovica. Un dolore molto grande la sua prematura dipartita, una morte che spezza il cuore dei tanti che lo amavano e apprezzavano. I funerali si terranno domani alle 12 presso la Parrocchia San Vincenzo Pallotti a Napoli poi la salma sarà trasferita al cimitero di Frignano. Tanti stanno esprimendo il proprio dolore e cordoglio per la scomparsa di Dino.