ADDIO Francesco. Ecco chi è l’uomo trovato senza vita

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Addio al cacciatore di sogni Francesco Bencivenga ,58 anni. Ieri una dolorosa notizia ha sconvolto la comunità, l’ improvvisa dipartita di un uomo, un filosofo della vita che a soli 58 anni è venuto a mancare. Si tratta di Francesco Bencivenga, che lascia il fratello Alfonso e la sorella Candida, nel dolore oltre i tanti amici e conoscenti. I funerali si terranno oggi alle 15:30 presso la Parrocchia SS. Filippo e Giacomo ad Aversa. Francesco è stato trovato senza vita, sembrerebbe a causa di un malore improvviso che non gli ha dato scampo, nonostante l’intervento dei i soccorritori allertati da una richiesta di aiuto (clicca qui per leggere un nostro primo lancio) Numerosi messaggi di addio in queste ore sono stati scritti dai tanti amici virtuali e reali sul suo profilo social. Tra questi alcuni amici scrivono:

Fulvio G. “Foto d’autore Aversa il chiaro scuro nella macchina del tempo oggi è tutto per te Franco Bencivenga qui dalla altra parte di una rete quale avversario in una gara, ma sei nella mia anima e, ci rimani per sempre, buon viaggio”

Marcella C. “Ciao Francesco eri un nostro grande amico dotato di una grande umanità e simpatia e da ieri sei diventato un angelo custode. Non voglio essere triste perché i veri UMANI resteranno uniti nell’eternità”