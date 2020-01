ADDIO FRANCESCO. Poliziotto e maestro sportivo muore a 52 anni

MONDRAGONE – (Christian e Lidia de Angelis) Muore poliziotto stradale e maestro sportivo, Francesco Piscitelli. L’uomo, 52enne poliziotto presso la Polizia stradale di Napoli e maestro istruttore di tecniche di Jeet Kune do e Kick Boxing della Drago Boxe di Mondragone, è l’ennesima vittima del male, dopo aver lottato per vincere la malattia, il guerriero si è spento. Un uomo di Stato onesto, integerrimo, appassionato e valido, amava lo sport, la sua morte ha sconvolto tutti, colleghi, atleti e cittadini. Piscitelli insegnava boxe presso la nota palestra mondragonese, diretta da Valentino Nerone anch’Egli agente di polizia. Nerone infatti dice addio a Francesco così: “Addio Francesco Piscitelli caro amico mio La Drago Boxe Team Nerone ti rende onore e ti ringrazia per tutto, ci mancherai tantissimo.Spero un giorno di rivederci.Ciao guerriero e grande uomo di stato.Riposa in pace amico mio!“.