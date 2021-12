Addio Gennaro. 57enne muore pochi giorni dopo il fratello

CASALUCE – (Lidia e Christian de Angelis) Ennesima vittima del male, addio Gennaro 57 anni, morto dopo pochi giorni dal fratello. Oggi una ennesima dolorosa perdita per la comunità, la prematura dipartita del conosciuto e benvoluto Gennaro Paciello, di 57 anni, aveva lottato contro il male che ora lo ha portato via dall’amore e affetto della moglie Patrizia Messina e dei figli Agostino e Domenico oltre dai tanti amici e familiari. I funerali si celebreranno domani alle 15:00 presso la Chiesa di S. Nicola di Bari a Piro a Casaluce.

Tantissimi i messaggi di addio per Genny, questo della congiunta Teresa D’Angelo “X me e stato un amaro e doloroso risveglio una pugnalata al cuore. Eri ancora giovane x andartene a soli 57 anni a pochi giorni da tuo fratello. Ti ho voluto tanto bene e nei momenti di un aiuto del bisogno ci sei sempre,stato. Lasciato un vuoto non solo nei tuoi figli e in mia nipote ma sopratutto in me. Quel mostro di male non ha guardato in faccia nessuno nemmeno te e la tua famiglia maledetta bestia. Voglio ricordarti nei momenti felici che abbiamo vissuto e ora da lontano ti saluto col cuore,spezzato Genny RIP che la terra ti sia lieve e ora da lassù proteggi i tuoi figli e tutti coloro che ti hanno voluto bene!“.