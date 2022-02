Addio Lavinia. Colpita da un brutto male muore a 53 anni

VILLA LITERNO (Lidia e Christian de Angelis) Addio Lavinia, grande guerriera, vittima del male. Una ennesima dolorosa e prematura perdita per la comunità, la dipartita della stimata e benvoluta Lavinia Diana, 53 anni, originaria di Villa Literno, ma da anni viveva a Milano per motivi di lavoro, ha combattuto contro il male, ma non è riuscita a sconfiggerlo, lasciando nel dolore il marito, i familiari ed amici. I funerali saranno celebrati a Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per la dolcissima e gentile donna.