CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) – La comunità di Casaluce è attonita alla notizia della scomparsa di Pina Fabozzo.

La giovane madre è deceduta nelle scorse ore ed era stata un esempio da seguire per il modo in cui ha lottato con forza e da tempo contro un male che, però, l’ha portata via dall’affetto terreno dei suoi cari, ma non certo quello spirituale.