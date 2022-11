VITULAZIO – E’ lutto a Vitulazio per la morte dell’educatore Vincenzo Di Lillo. Il male del secolo, purtroppo, lo ha strappato alla vita. La notizia ha suscitato grande tristezza in paese: Vincenzo era infatti molto conosciuto e stimato. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo ai familiari in queste ore di dolore.