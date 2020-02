Affitta una casa in montagna inesistente. 19enne casertana denunciata

PARETE – I carabinieri di Galzignano Terme, in provincia di Padova, hanno denunciato una ragazza di Parete per truffa. La 19enne aveva affittato online una casa in Trentino, rivelatasi inesistente. Nel tranello è caduto un 20enne padovano, il quale aveva cercato in rete un’abitazione sulla neve, trovandone una a Nova Levante, in provincia di Bolzano.

Dopo una trattativa, la vittima ha versato circa 840 euro come caparra. Una volta intascato il danaro, però, la ragazza è sparita. La vittima si è allora recata dai carabinieri ed ha sporto denuncia.

Così la 19enne è stata rintracciata con il complice. Si tratta di una ragazza già nota alle forze dell’ordine, denunciata con il complice di 36 anni, pakistano, residente a Napoli.