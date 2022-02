SANTA MARIA CAPUA VETERE – Agenti aggrediti e detenuti barricati nelle celle: questo quanto denunciato dalla Uilpa Polizia Penitenziaria. Da quanto si apprende questa mattina due detenuti avrebbero aggredito alcuni agenti per poi barricarsi nelle loro celle. Per ristabilire l’ordine la Polizia Penitenziaria sembrerebbe essere intervenuta in assetto antisommossa mentre i due agenti sarebbero stati affidati alle cure dei sanitari dell’ospedale civile di Caserta.